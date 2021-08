Wie gehen Anwälte und Richter in Weißenfels mit einer leeren Anklagebank um?

Immer wieder kann am Weißenfelser Amtsgericht nicht wie geplant verhandelt werden, weil Vorgeladene nicht erscheinen. Schwindet also der Respekt vor der Justiz? Bei welchen Straftaten das am häufigsten passiert.

Weissenfels/MZ - In der vergangenen Woche ist es ein junger Mann aus Uichteritz gewesen, der den Staatsanwalt und die Richterin in Saal 18 des Amtsgerichts versetzte. Auf der Anklagebank sollte er Platz nehmen, weil er zuvor mehrfach ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Richterin im Gerichtssaal in Weißenfels werden relativ häufig versetzt

Falls er auf eine Einstellung des Verfahrens hoffte, wurde er enttäuscht. In Abwesenheit wurde er zur Zahlung einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Einstellen würde sie solche Verfahren so gut wie nie, erklärte die Richterin. Auch um keine falschen Signale zu senden und das Fernbleiben zu belohnen.

Versetzt wird die Richterin im Gerichtssaal dennoch relativ häufig. Insbesondere bei Verhandlungen, in denen den Angeklagten keine Freiheitsstrafen, sondern Geldstrafen drohen. In vier von fünf Fällen, schätzt die Richterin am Tag der geplatzten Verhandlung gegen den Uichteritzer, erscheinen die Angeklagten in vergleichbaren Verfahren nicht. Zumindest die Richterin hat das Gefühl, dass sie heute öfter versetzt wird, als noch vor einigen Jahren.

Nicht-Erscheinen vor Gericht sei häufig ein Milieu-Problem

Schwindet also der Respekt vor der Justiz? Das kann der Direktor des Weißenfelser Amtsgerichts nicht erkennen. Markus Niester glaubt nach Rücksprache mit mehreren Kollegen nicht, dass Richter und Richterinnen heute häufiger versetzt werden als noch vor einigen Jahren. Genau beantworten ließe sich die Frage aber lediglich unter enormen Aufwand. Denn weder das Amtsgericht, noch das Landgericht führen dazu eine Statistik. „Das wird nicht erfasst“, so Markus Niester. Man müsste für belastbare Daten also erst unzählige Akten auswerten.

Der Direktor des Weißenfelser Amtsgerichts geht davon aus, dass der Anteil jener, die Vorladungen verstreichen lassen, in den vergangenen drei Jahrzehnten stabil geblieben ist. Aus seiner Erfahrung sei das sehr häufig ein Milieu-Problem. „Es gibt Leute, die öffnen die ihnen zugeschickte Post grundsätzlich nicht“, berichtet Markus Niester. Etwa aus Angst vor Gläubigern. Auch Menschen, die Drogen nehmen, sind oft nur schwer für die Justiz zu erreichen. „Die kriegen im Leben sowieso nichts organisiert“, stellt der Jurist fest.

Manchmal muss Polizei die Geladenen suchen

Sind abwesende Zeugen aus solchen Milieus wichtig für eine Verhandlung, kann ein Gericht diese aber auch mit Hilfe der Polizei vorführen lassen. Den Beamten gelingt es öfter, Angeklagte oder benötigte Zeugen zu finden, auch wenn diese nicht mehr unter ihrer Meldeadresse zu erreichen sind.

„Die Polizei weiß dann teils schon, wo sie die Leute einsammeln muss“, berichtet Markus Niester. Auch hier liegen dem Direktor des Amtsgerichts aber keine genauen Zahlen vor, wie häufig in diesem oder den vergangenen Jahren die Polizei gebraucht wurde, um untergetauchte Angeklagte oder Zeugen aufzuspüren.

Fernbleiben von Vorgeladenen führt dazu, dass sich viele Verfahren in die Länge ziehen

Nach Einschätzung von Markus Niester kommen rund 90 Prozent all jener, welche die Richterinnen und Richter versetzen, aus schwierigen Milieus. „Das normale Bürgertum klaut nicht oder fährt ohne Führerschein“, lautet seine Erfahrung.

Führt das häufige Fernbleiben von Vorgeladenen aber nicht dazu, dass sich viele Verfahren in die Länge ziehen? Ja, in der Regel aber nur um wenige Wochen, sagt Markus Niester. Ärgerlich sei das Fernbleiben von Vorgeladenen insbesondere für andere am Verfahren beteiligte Zeugen, die ohne eigenes Verschulden noch ein weiteres Mal den Weg ins Amtsgericht auf sich nehmen müssen.