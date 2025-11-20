Die Stadt Teuchern will mit Hilfe von Fördermitteln das historische Ärztehaus im Stadtpark sanieren. Warum durch diese Maßnahme auch das Stadion profitieren soll.

Wie es mit historischem Ärztehaus in Teuchern weitergehen soll

Das Ärztehaus im Teucherner Stadtpark ist stark sanierungsbedürftig.

Teuchern - Es ist eins der prägendsten und geschichtsträchtigsten Gebäude in Teuchern: das Ärztehaus im Stadtpark. Im Jahr 1713 von dem Teucherner Adligen Otto Heinrich von Berlepsch erbaut, beherbergt es heute eine Arztpraxis, eine Ergotherapie und einen mobilen Pflegedienst. Außerdem ist ein Teil des Stadtarchivs hier untergebracht. Problem: Das Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig. Darum will die Stadt es mit Städtebaufördermitteln erneuern.