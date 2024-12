Lützen - Noch immer keinen Eröffnungstermin gibt es für den Kita-Neubau in der Schweßwitzer Straße in Lützen. Dies teilte Bauamtsleiter Steve Kähler auf Anfrage in der jüngsten Stadtratssitzung mit. Derzeit seien die abschließenden Arbeiten an der Außenanlage in vollem Gange.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.