Lützener Vereins-Urgestein will altersbedingt in Zukunft kürzer treten. Warum ihm das wohl nur teilweise gelingen wird und wie er auf seine lange Karriere im Ehrenamt zurückblickt.

Rainer Stark, langjähriger Leiter der Abteilung Fußball beim TSV Eintracht Lützen, wird bald 75 und will in Zukunft kürzer treten.

Lützen - „Eigentlich will ich ganz aufhören“, sagt Rainer Stark, gesteht jedoch: „Das schaffe ich aber nicht.“ Im Juli wird der langjährige Leiter der Abteilung Fußball beim TSV Eintracht Lützen 75 Jahre alt. Als Abteilungsleiter hat er sich schon im Dezember nicht wieder wählen lassen. Was ihn noch bei der Stange hält, sind die rund 100 Kinder und Jugendlichen, die in Lützen Fußball spielen und trainieren und die ihm sehr am Herzen liegen. „Die kann ich nicht im Stich lassen“, sagt er.