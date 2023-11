Die Weißenfelser Karnevalisten feiern in der bevorstehenden Session gleich zwei Jubiläen. Welche das sind und was in der fünften Jahreszeit diesmal geplant ist.

Wie die Narren in diesem Jahr in Weißenfels auf den Putz hauen

Weissenfels/MZ. - „Olé Olé – 70 Jahre WKC!“ – mit diesem Motto wird der 1. Weißenfelser Karnevalsclub (WKC) am kommenden Sonnabend, dem 11.11., seine Jubiläumssession eröffnen. Und nicht nur, dass der Verein runden Geburtstag hat, es gibt ein zweites Jubiläum zu feiern. Worum es sich dabei handelt und was in der fünften Jahreszeit in Weißenfels diesmal geplant ist, lesen Sie hier.