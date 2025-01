Silvana Dietzsch hat vor einem Jahr die Abteilung Kinderturnen des Sportvereins SV Teuchern gegründet. Was ihr dabei besonders am Herzen liegt.

Kinderturnen in Teuchern

Teuchern - Sport frei!“, schallt es laut aus vielen jungen Kehlen. Es ist Montagnachmittag und in der Sporthalle am Stadion in Teuchern beginnt das Kinderturnen des Sportvereins SV Teuchern 1910. Unter der Anleitung von Silvana Dietzsch üben hier Kinder ab drei Jahre, Bälle zu werfen, sie trainieren die Beweglichkeit und Ausdauer sowie die Körperbalance.