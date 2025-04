Am Freitag eröffnet Weißenfelser Bootsverleih nach der Winterpause wieder seine Pforten. Welche Höhepunkte die Besucher in den kommenden Monaten dort erwarten.

Wie Bootsverleih Weißenfels in die neue Saison startet

Neuer Name, neue Speisekarte

Am Freitag eröffnet der Weißenfelser Bootsverleih seine neue Saison.

Weißenfels - Am kommenden Wochenende könnten die Temperaturen erstmals die 20-Grad-Marke knacken. Für den Weißenfelser Bootsverleih wäre es der ideale Start in die neue Saison. Wie Betreiber Heiko Frischleder auf MZ-Nachfrage mitteilt, eröffnet der Bootsverleih am kommenden Freitag, 11. April ab 11 Uhr nach der Winterpause wieder seine Pforten.