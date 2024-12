Die Grundschule Teuchern besitzt seit kurzem eine sogenannte Friedensbrücke. Was es mit dem neuartigen Projekt des CJD auf sich hat und warum es künftig in Serie gehen könnte.

Neues Projekt an Grundschule Teuchern

Andreas Demuth übergab die Friedensbrücke an Schulsozialarbeiterin Elfrun Burkhard und die Schüler der Reinhard-Keiser-Grundschule Teuchern.

Teuchern - Sie ist knapp 2,50 Meter lang, wiegt 44 Kilo und wurde aus Fichtenholz angefertigt: die sogenannte Friedensbrücke des Christlichen Jugenddorfwerks Sachsen-Anhalt (CJD). Seit wenigen Tagen steht das hölzerne Bauwerk in der Reinhard-Keiser-Grundschule in Teuchern. Was es damit auf sich hat: „Die Friedensbrücke ist ein Instrument zur Streitschlichtung“, erklärt Schulsozialarbeiterin Elfrun Burkhard vom CJD.