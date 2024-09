Betroffener Fahrer glaubt, dass er in der Ortsdurchfahrt Naundorf fälschlicherweise geblitzt wurde. Welche Argumente er anbringt und was die Behörde dazu sagt.

Naundorf - Werden Fahrzeuge an der B91 in der Ortsdurchfahrt Naundorf zu Unrecht geblitzt? Mit dieser Frage wandte sich jetzt ein Betroffener an die MZ. Hintergrund: Am Ortseingang aus Zeitz kommend steht ein Verkehrsschild, das ein Tempolimit von 30 Stundenkilometer vorschreibt.

Nach etwa 100 Meter folgt als Querstraße die Gärtnerstraße. Hinter der Querstraße folgt nach etwa 30 Metern der Blitzer. Dort wurde der Naundorfer Sigurd Rehberg im Juli gleich zweimal mit 38 km/h und 40 km/h geblitzt. Die Bußgeldbescheide wurden ihm vom Amt bereits zugeschickt.

Fehlt ein Folgeschild?

„Fälschlicherweise“, ist er sich sicher. Denn, so die Überzeugung: „Die Querstraße hebt das Tempolimit auf. Es müsste anschließend ein weiteres Folgeschild erneut auf das Tempolimit hinweisen. Sonst gilt die innerörtliche Geschwindigkeit von 50 km/h.“

Doch ist dem wirklich so? MZ hakte beim Verkehrsamt des Burgenlandkreises nach. Laut der Behörde müssen Tempo-30-Zonen und Überholverbote nur hinter solchen Kreuzungen und Einmündungen wiederholt werden, an denen mit dem Einbiegen ortsunkundiger Kraftfahrer zu rechnen ist. „Bei der Gartenstraße in Kombination mit der Dimitroffstraße handelt es sich jedoch um eine Art Ringstraße, deren Einmündungen auf die B91 komplett innerhalb der streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h liegen“, so Tobias Schlegel-Bittmann, Mitarbeiter der Pressestelle des Burgenlandkreises.

Tempolimit gilt seit Juni

„Danach schließen lediglich landwirtschaftliche Wege an, die gemäß Landeswaldgesetz nur von einem begrenzten Nutzerkreis befahren werden dürfen.“ Somit könne kein überörtlicher Verkehr oder Ortsunkundiger aus der Gartenstraße gefahren kommen, der nicht zuvor von der B91 kam und somit Kenntnis von dem Tempolimit hatte. Trotzdem wolle das Straßenverkehrsamt eine Wiederholung der Beschilderung auf Höhe der Gartenstraße prüfen.

Die Behörde weist darauf hin, dass es sich bei dem Tempolimit um eine „Maßnahme zur Verbesserung der örtlichen Situation, insbesondere der Verkehrssicherheit“ handelt. Anders als im Nachbarort Deuben, wo das Tempolimit von 30 km/h nur für Lkws in der Zeit von 22 bis sechs Uhr gilt, herrscht in der Naundorfer Ortsdurchfahrt seit Juni befristet ein generelles Tempo-30-Limit. Damit soll die Fußgängerführung bis zum Ausbau der Ortsdurchfahrt sicherer gemacht werden.