In Kreischau, wo die Grunau einen Teich speist, ist sie nur mehr ein Rinnsal. Der Bach schafft es nicht mehr aus eigener Kraft, Laub abzutransportieren, was die Verstopfung noch verschärft. Nur ein Zufluss wenige Kilometer weiter bei Gostau sorgt dafür, dass an der Mündung in die Rippach überhaupt noch Wasser ankommt.

Muschwitz - Der Grunaubach droht zu versiegen. Nur aufgrund regelmäßiger Niederschläge in jüngster Zeit kommt überhaupt noch ein zartes Rinnsal bei Kleingöhren an der Mündung in die Rippach an. Ohne Regen allerdings versiegt der Bach im Laufe der rund 8,5 Kilometer, auf denen er sich durch die Auen und Wiesen in den Lützener Ortsteilen Muschwitz, Sössen und Rippach schlängelt.