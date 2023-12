Die Stadt Hohenmölsen veranstaltet am Wochenende traditionell zum dritten Advent ihren zweitägigen Weihnachtsmarkt. Was geplant ist, welches neue Angebot es gibt, wer dieses Jahr beim Kochduell mitmacht und an wen dessen Erlös geht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ. - Auf welche Suppen sich die Besucher des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Hohenmölsen freuen dürfen, ist geheim. „Da lassen sich die Teams nicht in die Töpfe gucken“, sagt Anke Meinhardt vom Städtepartnerschaftskreis und lacht. Zum elften Mal lädt die Gruppe zum Kochduell auf den Weihnachtsmarkt, der am kommenden Wochenende an beiden Tagen traditionell zum dritten Advent auf dem Altmarkt stattfindet.