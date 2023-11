Sachsen-Anhalt-Tag 2010 in Weißenfels: Ein Höhepunkt war der große Festumzug mit rund 4.000 Mitwirkenden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Viele Weißenfelserinnen und Weißenfelser haben noch gute Erinnerungen an den Sachsen-Anhalt-Tag vor 13 Jahren in der Saalestadt. Könnte die Saalestadt 2035 nun erneut Ausrichter des großen Volksfestes werden? Zumindest Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) strebt offenbar eine erneute Bewerbung an.