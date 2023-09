Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - In Naumburg lebt es sich im Burgenlandkreis offenbar am besten. Zumindest haben die Naumburger bei der Familien-Leben-Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Tageblatt ihrer Region mit 2,89 die beste Gesamtnote erteilt. Doch weit auseinander liegen die Bewertungen nicht. Mit einer Gesamtnote von 2,92 ist der Abstand zu Weißenfels nicht groß. Die Zeitzer erkennen offenbar schon mehr Probleme in ihrer Stadt – hier fällt die Gesamtnote mit 3,09 etwas schlechter aus.