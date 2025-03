Der 85-jährige Ortschronist Gerhard Bach bereitet seine Schätze für die Nachwelt auf. Was er jetzt Oberbürgermeister Martin Papke übergeben hat.

Weißenfels/MZ. - Die Hängekarteien in einer Plastekiste sind sorgfältig nach Straßen, Plätzen und Häusern sortiert. „Sehen Sie hier, die Marienstraße, so hat es früher dort mal ausgesehen“, erzählt Gerhard Bach und breitet in der Wohnstube nur den kleinen Teil eines Fundus’ aus, über den wohl kaum ein zweiter Weißenfelser verfügt.