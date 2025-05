Handwerk in Weißenfels

Dachdeckermeister Jens-Norbert Schmidt steht an einem maßstabsgetreuen Modell der Weißenfelser Altstadt.

Weißenfels/MZ. - Unterm Dach des Firmensitzes empfängt den überraschten Besucher ein kleines Museum. Jens-Norbert Schmidt zeigt jahrzehntealte vergilbte Rechnungen, Stempel, Bauschilder, seinen ersten PC aus dem Jahr 1987. Ein Blick zurück, den sich der Inhaber der Dach- und Fassadenbau GmbH Schmidt in diesem Frühjahr in einer stillen Minute vielleicht öfter mal gegönnt hat. Immerhin ist das Unternehmen in diesem Jahr 40 Jahre alt geworden.