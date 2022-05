Weißenfels zeigt seine Schuhe und Hüte

Weissenfels/MZ - „Wir haben was mit Schuhen am Hut“, sagte Susanne Martelok von der Weißenfelser Glücksmanufaktur am Samstagabend auf dem Schloss Neu-Augustusburg nicht für umsonst. Denn während des ersten Corona-Jahres haben die Mitarbeiter nicht mehr nutzbare Reisekataloge verwendet, um die Papierfaltkunst Origami zu erlernen. Das haben sie so perfektioniert, dass sie nun kleine Schuhe falten können, die sie auf ihren Hüten drapiert haben. Dafür gab es für sie kostenlose Cocktails.

