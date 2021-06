Weißenfels prüft Bewerbung um Landesgartenschau 2031

Weissenfels - Die Stadt Weißenfels prüft weiter eine Bewerbung um die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2031. Das hat Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) auf MZ-Anfrage bestätigt. Der Stadtrat hatte im Spätsommer vergangenen Jahres einen entsprechenden Beschluss gefasst. In dem Zusammenhang gab es erste Diskussionen über einen möglichen Standort für die Laga in Weißenfels. Für OB Risch kommt dafür der ehemalige Brauereipark als zusammenhängendes Gebiet infrage. Für die Vorbereitung einer Bewerbung sind laut Verwaltungschef in diesem Jahr 50.000 Euro im städtischen Haushalt eingeplant.

Die nächste Landesgartenschau findet im Jahr 2023 in Bad Dürrenberg (Saalekreis) statt. (mz/ari)