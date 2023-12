Normalerweise geschlossene Ecken der Altstadt öffnen sich am Sonntag. Was es im Stadtzentrum alles zu entdecken gibt.

Weißenfels/MZ - Sie hat sich zum Höhepunkt der Adventszeit in Weißenfels gemausert. An diesem Sonntag, 3. Dezember, ist es wieder so weit: Um 15 Uhr startet die Höfische Weihnacht. In 17 Höfen von Anwohnern, Gastronomen, Museen und Gewerbetreibenden können die Besucher auf Entdeckungsreise gehen. Normalerweise sind die meisten Hinterhöfe nicht öffentlich zugänglich, werden nur einmal im Jahr zur Höfischen Weihnacht geöffnet.