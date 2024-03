Einem Rentner ist am Dienstag in der Innenstadt von Weißenfels auf offener Straße die Brille vom Kopf gerissen worden. Wie sich der Diebstahl abgespielt hat und was mit dem Täter wurde.

Weißenfels/MZ - In der Weißenfelser Innenstadt ist einem Rentner von einem Mann auf offener Straße die Brille gestohlen worden. Laut Polizeirevier Burgenlandkreis hatte sich der Täter dem Senior am Dienstagvormittag in der Saalstraße von hinten genähert, ihn am Jackenärmel festgehalten und die Brille vom Gesicht gezogen. Anschließend flüchtete der Dieb. Mit Hilfe von Zeugen habe dieser am Niemöllerplatz gestellt und vorläufig festgenommen werden können. Dem Zugriff habe sich der Täter, gegen den nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt wird, massiv aber erfolglos widersetzt.