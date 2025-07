Am Donnerstag, 3. Juli, bleibt die Kfz-Zulassungsstelle in Weißenfels geschlossen. Welche alternativen Anlaufstellen den Bürgern empfohlen werden.

Wegen Krankheitsfällen: Kfz-Zulassungsstelle in Weißenfels am Donnerstag zu

Weißenfels/MZ - Die Kfz-Zulassungsstelle in Weißenfels ist an diesem Donnerstag geschlossen. Grund sind krankheitsbedingte Personalausfälle, teilte das Burgenlandkreis-Landratsamt am Mittwoch mit. Die Zulassungsstellen in Naumburg und in Zeitz hätten regulär geöffnet und seien telefonisch und persönlich erreichbar. Die Sprechzeiten der Zulassungsstellen in Naumburg und Zeitz: 8 bis 11.30 und 13 bis 15 Uhr, Telefonkontakt: 03441/87 92 35 (Zeitz), 03445/73 15 10 (Naumburg)