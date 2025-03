Was zu tun ist, wenn Böschungen bröckeln und Gräben verstopft sind

Lützen - Noch bis Anfang April führt der Unterhaltungsverband (UHV) Mittlere Saale-Weiße Elster seine jährlichen Gewässerschauen durch. So will der Verband eventuelle Probleme erkennen und daraus seinen Handlungsbedarf für die kommenden Monate ableiten. Neben dem Verbandsvorsitzenden Konrad Petzold, UHV-Mitarbeiterin Grit Schoppe und Ute Wolf von der Unteren Wasserbehörde des Burgenlandkreises haben auch Vertreter aus dem Lützener Bauamt und aus den Ortschaften bei einem Rundgang am Dienstag auf verschiedene Probleme hingewiesen.