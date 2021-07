Was am Sonnabend in der Weißenfelser Neustadt geplant ist

Weissenfels/MZ - Premiere in der Feldstraße 4a in Weißenfels: Die in dem Gewerbepark in der Neustadt ansässigen Vereine, Bildungsträger und Gewerbetreibenden laden am kommenden Sonnabend, 17. Juli, von 14 bis 18 Uhr zum ersten Hoffest ein.

„Wir wollen das Image der Neustadt verbessern und zeigen, dass in den Hinterhöfen Leben steckt“, sagt Toralf Hofmann, Geschäftsführer der Flarot Immobilienvermietung GmbH, zum Anliegen des Hoffestes. In den vergangenen knapp zehn Jahren ist in dem Hinterhof, zu DDR-Zeiten Standort eines Lederwarenbetriebes, ein Mietobjekt für verschiedenste Vereine, Bildungsträger und Gewerbe geworden. Viele davon wollen sich nun am Sonnabend einer interessierten Öffentlichkeit präsentieren.

Radio zum anfassen

Mit dabei das Internetradio „Saalewelle“, das seinen Hauptsitz in der Feldstraße hat und seit gut drei Monaten im Burgenlandkreis mit Musik und Lokalnachrichten auf Sendung ist. „Wir bieten am Sonnabend Radio zum anfassen und senden von 15 bis 18 Uhr live“, kündigt Jens Hentschel, Chef des Webradios, an. Die ersten Wochen, so schätzt der Inhaber der Firma JS Showtechnik ein, sind gut angelaufen. Nun will man das Hoffest nutzen, um das lokale Radioangebot noch bekannter zu machen.

Wer am Sonnabend den Weg in die Feldstraße findet, der kann sich auf Kultur und viele Informationen freuen. Geplant sind unter anderem Auftritte des Trommelduos „Red Attack“ sowie eines Countrysängers. Im Gewerbepark ansässige Vereine werden sich präsentieren, so die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, der Verein Kulturphönix und der 1. Tanzsportclub Blau-Gelb. Die Prüfgesellschaft Dekra, die Firma Hausgeräteservice Weißenfels und der Anglerverband werden mit Informationsständen erwartet.

Hoffest Gewerbepark Feldstraße 4a: Sonnabend, 17. Juli, 14 bis 18 Uhr