Weißenfels und die Bundeswehr gedenken am Sonntag an die Befreiung der Stadt durch die Amerikaner vor acht Jahrzehnten. Warum das Erinnern immer wichtiger wird.

Die Faschisten zerstörten im April 1945 vor der Ankunft der Amerikaner die drei Brücken in Weißenfels.

Weißenfels - Der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) interessiert sich sehr für die Geschichte seiner Stadt. Wenn er etwa Menschen besucht, um ihnen zu ihrem dreistelligen Geburtstag zu gratulieren, dann fragt er diese regelmäßig nach ihren Erlebnissen in Weißenfels in jungen Jahren. Zuletzt hat der Rathauschef aktiv den Austausch mit den letzten lebenden Zeitzeugen gesucht, die sich noch an die Befreiung der Saalestadt durch die Amerikaner vor 80 Jahren erinnern können.