Teuchern - Tritt die Stadt Teuchern dem Zweckverband für das Interkommunale Gewerbegebiet (Ikig) an der B91 bei? Über diese Frage sollten die Stadträte eigentlich in ihrer Sitzung am Dienstag entscheiden. Nun wurde das Thema erneut kurzfristig von der Tagesordnung gekippt. Wie Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) mitteilt, gebe es weitere Erkenntnisse, die in internen Arbeitsberatungen zunächst besprochen werden sollen, bevor der Stadtrat einen endgültigen Beschluss fasst.

