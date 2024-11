Warum Karnevalisten in Großgörschen diesmal in See stechen

Großgörschen - Im vergangenen Jahr gab der bisherige Karnevalspräsident vom Verein „VfB Scharnhorst“ Großgörschen, Jörg Hexel, sein Amt an Nachfolger Martin Sichting ab. Jetzt gibt es eine weitere Neuerung: Der bisherigen „Heimatabend de Luxe“ wurde in „Narrenball“ umbenannt. Als Präsident moderiert Martin Sichting die Veranstaltung. Das Motto in diesem Jahr lautet: „In der Fanmeile“. „Die Besucher sind dazu eingeladen, sich entsprechend zu kostümieren“, so Sichting. „Ob als Fan von Fußball, Künstler oder Sportler - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Zuspruch ist schon groß, aber es gibt noch Karten an der Abendkasse.“