Wengelsdorf - Eine neue 19 Kilometer lange Fernwärmeleitung soll künftig Abwärme von der Raffinerie in Leuna nach Leipzig transportieren, um dort Wohnungen zu heizen. Warum kann davon nicht auch das kleine Wengelsdorf profitieren, wenn das doch viel näher an der Raffinerie liegt, möchte eine Anwohnerin am Mittwochabend in der Ortschaftsratssitzung in Wengelsdorf wissen. „Warum haben wir keine Chance, da ranzukommen?“, fragt die Anwohnerin aus der Gartenstraße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.