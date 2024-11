Warum Gehweg in Deuben zum Hindernislauf wird

Der Fußweg in Mirko Frankes (r.) und Hans-Joachim Wittkes Straße in Deuben ist von Rissen und Löchern durchzogen.

Deuben - Wenn Mirko Franke vor sein Haus tritt, dann achtet er auf jeden Schritt. Denn der Belag des Gehwegs vor seinem Grundstück in der Deubener Gasse ist nicht nur von tiefen Rissen durchzogen. „Die Schicht bröckelt an vielen Stellen, es bilden sich hier ständig neue, tiefe Löcher“, sagt der 54-Jährige. Und nicht nur dass: Aus dem kaputten Betonbelag ragen an gleich mehreren Stellen auch noch dicke Eisendrähte bis zu 40 Zentimeter lang aus dem Boden.