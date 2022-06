Warum Ergotherapeutin in die Fußstapfen der Mutter getreten ist

Weissenfels/MZ - In der Ergotherapie Nebel in Weißenfels hängt ein besonderes Bild. Es zeigt die heutige Praxischefin Constanze Günther mit ihrer Mutter Eveline Nebel und beide lachen strahlend auf der Fotografie. Die Ergotherapiepraxis feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Eveline Nebel war die Gründerin des Betriebes. Die Frau kann das Jubiläum nicht mehr erleben, weil sie 2007 verstorben ist. Deshalb haben die Tochter und deren Team ihr dieses Jubiläum gewidmet. „Meine Mutter hat damals den Grundstein gelegt. Ohne sie gäbe es das alles hier heute nicht“, sagt die 57-Jährige. Gemeint sind die Praxisstandorte in Weißenfels, Großkorbetha und Zeitz, in denen Constanze Günther insgesamt zwölf Mitarbeiter beschäftigt

