Warum diese Weißenfelserin tot geborene Babys fotografiert

Heike Lisso-Hoppen hat eine spezielle Modellpuppe, mit der sie verschiedene Positionen von Babys probieren kann. So bereitet sie sich in ihrem Studio auf die Aufnahmen vor.

Weißenfels - Es gibt Eltern, die haben tausende Fotos von ihren Kindern. Vom ersten Lächeln, den ersten Schritten, dem Schulabschluss, von der Hochzeit?... Es gibt aber auch Mütter und Väter, die besitzen nur ein einziges Bild von ihrem Kind - dem kleinen Wesen, welches vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben ist. Solche Aufnahmen möchte Heike Lisso-Hoppen in naher Zukunft in den Krankenhäusern der Region anbieten. „Ich weiß, dass sich die Angehörigen die Bilder dann vielleicht erst einmal auch gar nicht ansehen können, weil die Trauer zu groß ist. Ich weiß aber auch, dass dieser Moment irgendwann kommen wird. Dann werden sie dankbar sein, wenigstens dieses eine Bild als Erinnerung zu besitzen“, sagt die Weißenfelserin.

Es ist der nächste Schritt in ihrer nun siebenjährigen Selbstständigkeit als Fotografin, den sie gehen will, um ehrenamtlich für die Stiftung sternenkinder.de tätig zu sein. Sie bewarb sich und durchläuft zurzeit mehrere Stufen, um aufgenommen zu werden. Dabei geht es unter anderem darum, sich Videos anzusehen, Fragen zu deren Inhalten zu beantworten und sich so zu qualifizieren. Die Frau nimmt sich Zeit und weiß daher noch nicht, ab wann sie ihre angestrebte neue Tätigkeit aufnehmen kann.

Angemessene und sensible Aufnahme

Dann aber wird sie sich bei den Krankenhäusern vorstellen, damit diese wissen, dass sie sich von da an bei ihr per Notknopf rund um die Uhr melden können. Heike Lisso-Hoppen kommt dann ins Krankenhaus und macht - nachdem sie den Eltern ihr Beileid ausgesprochen hat - ihr Arbeit: Sie wird das Baby und die Angehörigen so positionieren, dass eine in diesem enorm schwierigen Moment angemessene und sensible Aufnahme entsteht.

Bundesweit gibt es aktuell 670 Fotografen, die in der Stiftung aktiv sind. Ihnen wird dort auch Seelsorge angeboten, um die Erlebnisse gut zu verarbeiten. Gegründet wurde die Stiftung 2013. Bis heute finanziert sie sich ausschließlich durch Spenden. Wer für die Stiftung arbeitet, brauche ein gekonntes Auge für Gesichter, betont Gründer und Vorsitzender Kai Ebel. Wichtig sei zu wissen, dass die Fotografen während der Aufnahmen keine Seelsorge betreiben, sondern behutsam ihrer Arbeit nachgehen. Fotografiert würden Babys ab der 14. Schwangerschaftswoche. Mancher Fotograf reise dafür bis zu 300 Kilometer an.

„Es gibt für diese Eltern nur diese wenigen Augenblicke, die sie mit diesem Kind haben.“

Heike Lisso-Hoppen ist sich der Herausforderung bewusst, für die sie sich entschieden hat, aber sie erklärt auch, warum sie das machen möchte. „Es gibt für diese Eltern nur diese wenigen Augenblicke, die sie mit diesem Kind haben.“ Diese wolle sie festhalten.

Die gebürtige Weißenfelserin besuchte zuerst die damalige Valentina-Tereschkowa-Schule, die heutige Herderschule. Anschließend wechselte die heute verheiratete Frau auf das Goethegymnasium. Mit dem Abitur in der Tasche habe sich ihr die Frage gestellt, wie es beruflich weitergehen sollte, erzählt sie. „Eigentlich wollte ich Floristin werden, aber damals war es insgesamt schwer, eine Ausbildungsstelle zu bekommen“, so die 41-Jährige. Sie musste sich also umorientieren. Wichtig sei es ihr gewesen, dass es ein kreativer Beruf sein sollte und so begann sie in einer Weißenfelser Werbeagentur die Ausbildung zur Siebdruckerin.

„Das war schon ein knochenharter Job, weil wir mit schweren Arbeitsgeräten zu tun hatten. In ihrer Berufsschulklasse habe es neben ihr daher auch nur zwei weitere junge Frauen gegeben. Der Siebdruck ist ein Verfahren, bei dem die Farbe durch ein feinmaschiges Gewebe hindurch auf das zu gestaltende Material gedruckt wird. Heike Lisso-Hoppen gefiel aber, was sie tat und so arbeitete sie nach der Lehre noch zwölf weitere Jahre in dem Unternehmen. In dieser Zeit entdeckte die junge Frau die Fotografie für sich, leistete sich eine hochwertige Digitalkamera und begann, nebenberuflich Freunde und Familienmitglieder abzulichten.

2014 fiel die Entscheidung, sich selbstständig zu machen

2014 fiel die Entscheidung, sich selbstständig zu machen. Sie besuchte einen Existenzgründerkurs und startete noch im gleichen Jahr durch. Ihr Büro und Studio richtete sie zuerst in ihrer Wohnung ein. Erst 2021 eröffnete sie ihr Studio in der Dammstraße und fotografiert bis heute Hochzeiten, Familien, Paare oder schwangere Frauen und gewann sogar schon bei Wettbewerben verschiedene Preise. In dieser Zeit stellte Heike Lisso-Hoppen für sich fest, dass es besonders Babyfotografien sind, zu denen sie einen besonderen Zugang hat. Es habe sie fasziniert, die Säuglinge auf unterschiedliche Weisen ablichten zu können und sie wollte mehr darüber lernen.

Heike Lisso-Hoppen besuchte Lehrgänge, lernte dabei etwa von einer Hebamme den Umgang mit den Neugeborenen, eignete sich verschiedene Wickeltechniken an, wie sie die Babys gut positioniert und auch beruhigen kann und ist heute froh, dass sie von diesem Wissen profitieren kann. „Es hatte sich gelohnt, und das brauchte es aber auch“, gibt sie unumwunden zu und sagt zugleich, warum das so ist. „Eltern geben mir schließlich mit ihrem Baby ihr größtes Hab und Gut in die Hand.“ (mz/Andrea Hamann-Richter)