Warum die Sanierung der Herder-Grundschule eine halbe Million mehr kostet

Volkmar Kabrt von der Weißenfelser Firma Raumkunst ist hier mit Malerarbeiten an den Fenstern des Schulgebäudes beschäftigt.

Weißenfels - Jede Menge Kabel hängen aus der Decke. Auf dem Boden stehen große Rollen Dämmmaterial bereit. „Hier kommt in den nächsten Tagen eine Schall dämmende Gipskartondecke dran“, erklärt Juliane Rönnau in der oberen Etage der Weißenfelser Herder-Grundschule. Die Architektin arbeitet bei der Stadt und betreut das derzeit größte Schulbauprojekt in Regie der Kommune.

Weißenfelser Herder-Grundschule saniert alten DDR-Typenbau

Seit Herbst 2019 sind das Schulhaus und die Sporthalle eine große Baustelle. Es ist ein anspruchsvoller Mix aus energetischer und allgemeiner Sanierung, den der Bauherr hier stemmen muss. Immerhin muss der DDR-Typenbau nach den aktuellen Standards für Schall- und Brandschutz, für Barrierefreiheit, Energieverbrauch und anderes mehr saniert werden.

Da gehören zum Beispiel zwei neue Fluchttreppenhäuser, eines davon mit Aufzug, ebenso dazu wie etwa neue Lüftungstechnik im Speisesaal. In der zweiten Etage musste mit Schadstoffen belasteter Fußboden entkernt werden. Mehr Licht und Luft gibt es für die Sporthalle. Ein gedämmtes Flachdach ersetzt das typische Beton-Welldach vieler DDR-Sporthallen. Der neue Boden hat künftig eine Heizung. In den nächsten Tagen soll die neue Wärmedämmfassade an der Sporthalle angebracht werden.

Juliane Rönnau betreut für die Stadt Weißenfels die Baustelle Herderschule. Hier steht sie in der Sporthalle, die ebenfalls saniert wird. Foto: Peter Lisker

Bis Ende September sollte Großteil der Arbeiten nach ursprünglichen Plan abgeschlossen sein

„Bausubstanz aus der DDR-Zeit muss nach den Anforderungen des Jahres 2021 umgebaut werden“, bringt die Architektin die Herausforderung der Baustelle in der Neustadt auf den Punkt. Und weil das so ist, hat sie sich in den vergangenen Monaten immer wieder auch mit der einen oder anderen Überraschung im Baualltag herumplagen müssen. Beim Anbringen der Decken etwa und bei der Erfüllung der Brandschutzauflagen.

Bis Ende September sollte ein Großteil der Arbeiten nach dem ursprünglichen Plan abgeschlossen sein. Doch daraus wird nun augenscheinlich nichts. Das nächste große Ziel: das Jahresende. Mit Beginn des zweiten Halbjahres des Schuljahrs 2021/22 könnten dann die Mädchen und Jungen wieder in ihr saniertes Schulhaus zurückkehren. Bis zum Jahresende müssen zumindest jene Arbeiten zur energetischen Sanierung beendet sein.

Sanierung der Herder-Grundschule kostet eine halbe Million mehr

Immerhin erhält die Stadt rund zwei Millionen Euro Fördermittel aus dem Programm „Stark III plus Efre“ zur Modernisierung von öffentlichen Gebäuden. Da will die Verwendung des Geldes rechtzeitig abgerechnet sein. „Der Bauverzug liegt nicht an den Firmen“, betont Juliane Rönnau. Auch bei den Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke habe es keine größeren Probleme gegeben. Es sei einfach die Bausubstanz, die immer wieder Überraschungen bereithält.

Überraschungen, die sich letztlich auch auf die Kosten auswirken. Rund 5,5 Millionen Euro sollte die Sanierung der Herder-Grundschule insgesamt kosten. Mittlerweile ist man jedoch bei etwa sechs Millionen Euro angelangt. Wäre ein Neubau da mitunter sogar billiger geworden? „Für ein neues Gebäude hätte es keine Fördermittel gegeben“, sagt Juliane Rönnau.

Die Stadt will nun versuchen, ob sie die voraussichtlichen Mehrkosten von rund einer halben Million Euro über einen Nachschlag bei den Fördermitteln ausgleichen kann. Gelingt das nicht, dann muss das Geld aus der Stadtkasse fließen. Im mittlerweile genehmigten Haushalt für dieses Jahr seien die zusätzlichen 500.000 Euro für die Herderschule jedenfalls vorsorglich bereits enthalten, versichert Juliane Rönnau. (mz)