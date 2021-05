Wann Allwetterrodelbahn in Weißenfels wieder öffnet

Weißenfels - Die Weißenfelser Allwetterrodelbahn ist seit Anfang November wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Das soll sich nun bald ändern. Reporter Andreas Richter sprach mit Betreiber Mike Fiebich.

Wann geht es wieder los?

Mike Fiebich: Wir öffnen die Allwetterrodelbahn an diesem Sonnabend, 29. Mai, ab 10 Uhr. In den vergangenen Tagen haben wir noch restliche Pflegearbeiten, unter anderem an der Minigolfanlage, erledigt. Nun kann es endlich wieder losgehen.

Was müssen die Besucher beachten?

Fiebich: Zumindest für dieses Wochenende gelten noch die drei „G“. Die Besucher müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Diese Einschränkungen für unser weitläufiges Außengelände sind mir allerdings unverständlich und ich hoffe, dass die Testpflicht bald fällt. Im unmittelbaren Kassenbereich, wo der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann, gilt Maskenpflicht, auf den Schlitten jedoch nicht.

Mike Fiebich (Foto: Peter Lisker)

Gibt es Außengastronomie?

Fiebich: Ja, es gibt das Imbissangebot, das unsere Gäste kennen. (mz)