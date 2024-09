Gastfreundschaft wird auf den Philippinen und an der Saale großgeschrieben: Das Umzugsteam nach erfolgreicher Arbeit in der neuen Wohnung von Rose Turingan (vorn).

Weißenfels - Mehr als 10.000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Deutschland und den Philippinen, einer Welt im Westpazifik, die für exotische Kultur und freundliche Menschen bekannt ist. Für die Asklepios-Klinik Weißenfels ist der Inselstaat noch viel mehr: Als Heimat von Kolleginnen und Kollegen gehört er im täglichen Pflegealltag dazu und ist ein Beispiel für die aktive Integration ausländischer Pflegekräfte.

Rund 1,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gab es nach Daten der Bundesagentur für Arbeit 2023 in den Pflegeberufen. Darunter waren insgesamt 244.000 ausländische Pflegekräfte. Dieser Anteil liegt über dem Durchschnitt aller Berufe in Deutschland. Auch in der Klinik Weißenfels arbeiten Menschen aus unterschiedlichsten Ländern Seite an Seite. Seit 18 Monaten ist Rose Turingan von den Philippinen eine von ihnen. „Sie ist eine unverzichtbare Kollegin und mit ihrer freundlichen und aufgeschlossenen Art besonders bei unseren Patientinnen und Patienten beliebt“, berichtet Pflegedirektor Nico Koch.

Als examinierte Pflegekraft kam sie im Frühjahr 2023 an die Saale und stand nicht nur durch die neue Sprache und die fremde Kultur vor jeder Menge Herausforderungen. Als ihre engsten Freundinnen und Kollegen in andere Städte zogen, galt es, eine neue Wohnung zu finden und sich vor Ort zu integrieren. Katrin Gärtner und Anne Schößler, die Integrationsbeauftragten der Klinik, standen ihr dabei eng zur Seite. Sie halfen ihr bei den oft komplizierten behördlichen Angelegenheiten, füllten Formulare aus oder begleiteten sie bei der Wohnungssuche.

Darüber hinaus unterstützten sie und Kolleginnen und Kollegen aus der Klinik in ihrer Freizeit beim Umzug, spendeten Einrichtungsgegenstände und halfen ihr, sich auch außerhalb des Klinikalltags zurechtzufinden. „Es war unglaublich, wie alle zusammengehalten haben“, erzählt Rose Turingan gerührt. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell ein Zuhause finden würde.“

„Diese Solidarität fördert nicht nur die Teamdynamik, sondern steigert auch die Zufriedenheit und Motivation aller Beteiligten und trägt so zu einer noch besseren Patientenversorgung bei“, unterstreicht auch Klinik-Geschäftsführer Till Sander. Er fügt hinzu: „Es ist von unschätzbarem Wert, dass wir unsere ausländischen Kolleginnen und Kollegen nicht nur willkommen heißen, sondern von der neuen Vielfalt in unseren Teams profitieren.“