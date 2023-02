Die Vogelgrippe ist im Burgenlandkreis angekommen und hat den Tierpark in Bad Kösen befallen. Private Züchter in Rassegeflügelzuchtverein sorgen sich jetzt um ihre wertvollen Tiere.

Weissenfels/MZ - Nachdem die Geflügelpest am Freitag erstmals im Tierpark Bad Kösen ausgebrochen ist (die MZ berichtete), sind nun die Geflügelzüchter im Kreis in Sorge. Werden auch ihre teils seltenen Tiere von der Seuche infiziert, drohen ganze Rassen auszusterben. Mit abgesagten Geflügelschauen und erwarteten Schutzmaßnahmen für die Haltung sehen sie ihr Hobby generell in Gefahr.