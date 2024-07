Auf dem Treckerfest in Lobitzsch bei Weißenfels können nicht nur die kräftigen Fahrzeuge begutachtet werden. Was an Spiel und Spaß geplant ist.

Lobitzsch/MZ. - Anna Hoffmann schneidet an einem Tisch mit einem scharfen Messer Bilderrahmen aus Pappe heraus. Henriette Wahren umwickelt ein Exemplar davon mit Juteschnur. Katja Züger malt an anderer Stelle Mandalas aus und Heike Ohl verziert hingegen Steine. Währenddessen hat Andreas Wahren seinen roten Traktor der Marke „Kubota“, Baujahr 1979, hervorgeholt und Felix Voigt-Enge bereits die Wasserpistolen ausprobiert.

Das alles geschieht auf dem Hof der Familie von Carina und Andreas Wahren in Uichteritz und gehört zu den Vorbereitungen des diesjährigen Treckertreffens auf den Saalewiesen bei Lobitzsch dazu. Denn in diese Veranstaltung am Sonnabend, 6. Juli, ist wieder ein großes Kinderfest eingebettet. So ist für die Unterhaltung aller Generationen etwas im Angebot. „Es bringt endlich alle Menschen wieder zusammen“, so die 19-jährige Henriette Wahren, die sich schon sehr auf die Veranstaltung freut.

100 Trecker auf der Saalewiese bei Lobitzsch

Es werden dazu ab dem Vormittag mehr als 100 historische Fahrzeuge – zumeist Traktoren – auf dem Gelände erwartet. Ab 10 Uhr können die historischen Fahrzeuge besichtigt werden, es gibt am Vormittag zudem ein Schauscheren von Schafen. Ab 14.30 Uhr spielen Leißlinger Blasmusikanten und es gibt eine Kaffee- und Kuchentafel für die Besucher.

Die ausrichtenden Vereinsmitglieder der Treckerallianz Burgenlandkreis aus Lobitzsch rechnen mit mehr als 1.000 Besuchern, sagt Andreas Korch. Er ist der Vorsitzende und wie er sagt, helfen neben den Mitgliedern mehr als 60 weitere Menschen bei der Ausrichtung mit.

So können Jungen und Mädchen Bilderrahmen basteln und mit einem Foto bestücken. Das ist durch eine auf dem Festgelände aufgestellte Fotobox möglich. Weiterhin im Angebot sind Büchsenwerfen, Wasserpistolenzielschießen, Glückssträhnenflechten und Sackhüpfen. Es gibt einen Balancierbaum, Hüpfburgen in unterschiedlichen Größen und Ausführungen und wer möchte, kann Steine und Mandalas bemalen. Man kann sich auch Tattoos auftragen zu lassen. „Die Liste ist lang“, so Carina Wahren. Und nicht nur das. An den roten Traktor der Marke Kubota von Andreas Wahren wird eine vier Meter lange Gummimatte angehängt. Darauf können die Kinder Platz nehmen und wie auf einem fliegendem Teppich werden sie über das Gelände gefahren.

Einlass ist ab 10 Uhr und es wird ein Unkostenbeitrag von fünf Euro als Eintritt bei den Erwachsenen genommen. Der Eintritt beim Kinderfest ist frei.