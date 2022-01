Verspätet: Einzug in Herderschule in Weißenfels erst nach Ostern möglich

Die Baustelle in der Herderschule in Weißenfels

Weissenfels/MZ - Nach der jüngsten Bauberatung in dieser Woche steht fest: Die Sanierung der Weißenfelser Herder-Grundschule kann nicht wie ursprünglich geplant im Februar abgeschlossen werden. Wie die Stadt am Donnerstag weiter mitteilte, werden die Kinder deshalb erst in den Osterferien im April in das sanierte Schulgebäude einziehen können.

Als Grund für den späteren Umzug nennt die Stadt vor allem Lieferschwierigkeiten bei der Ausstattung. So könnten einige Einbaumöbel und Spezialanfertigungen nicht pünktlich geliefert werden. Probleme bereiten zudem die Außenanlagen. Aufgrund des seit Wochen anhaltenden nassen Wetters könnten bestimmte Arbeiten nicht im geplanten Tempo durchgeführt werden, heißt es. Betroffen davon seien nur noch Eigenleistungen der Stadt Weißenfels, die nicht Bestandteil der finanziellen Förderung des Bauvorhabens sind.

Die Sanierung der Herderschule in der Weißenfelser Neustadt wird laut Stadt unterm Strich mehr als sechs Millionen Euro kosten. Allein für die energetische Sanierung erhält Weißenfels Fördermittel in Höhe von rund zwei Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre). Für Möbel und Ausstattung sind etwa 560.000 Euro eingeplant, davon stellt der Burgenlandkreis rund 330.000 Euro zur Verfügung. Die Sanierung der Außenanlage soll laut Plan rund 780.000 Euro kosten.

Die 1964 errichtete Grundschule in der Nordstraße wird seit Herbst 2019 saniert. Die rund 230 Schüler werden derzeit in der ehemaligen Altstadtschule an der Promenade und im sanierten Anbau der Herderschule unterrichtet.