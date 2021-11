Weißenfels/MZ - Das geplante Konzert von Sängerin Veronika Fischer und Band am Sonnabend, 13. November, im Kulturhaus Weißenfels muss verschoben werden. Als Grund gab die Stadt als Veranstalter an, dass ein Bandmitglied Fischers sich in Quarantäne befindet. Das Konzert soll nun am 14. Oktober 2022 stattfinden.