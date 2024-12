Schicksal des krebskranken Lukas löst überwältigende Anteilnahme in Region aus. Verein „Aktion Kinderträume“ übergab der Familie am Weißenfelser Tönnies-Standort jetzt ein Auto.

Reinhold Dierkes (l.), Geschäftsführer des Tönnies-Standorts Weißenfels und Mitarbeiterin Silke Voigt (r.)übergaben den behindertengerechten VW Caddy an Lukas, seine Mutter Lisa Schmiedel (3.v.l) und deren Lebensgefährten Christian Keil (2.v.r.). Auch Frank Abraham, Vorsitzender Harzer Sonnenzwerge (2.v.l.) war dabei.

Weißenfels - Noch gut eine Woche dauert es bis Weihnachten. Doch für den krebskranken Lukas Schmiedel aus Hohenmölsen und seine Familie fühlte sich der Besuch im Weißenfelser Tönnies-Werk trotzdem an, wie eine vorgezogene Bescherung. Der Grund: Reinhold Dierkes, Geschäftsführer am Tönnies-Standort Weißenfels, überreichte der Familie am Freitag ein Auto. Gestiftete hatte es der Verein „Aktion Kinderträume“ der deutschen Fleischwirtschaft.