Mitarbeiter vom Kampfmittelräumdienst haben bei den Ausgrabungen am Kloster Weißenfels nach Munitionsresten gesucht. Diese stammen aus der Zeit, als hier nach dem Zweiten Weltkrieg die Polizei bzw. später die Volkspolizei einquartiert war. Auf dem Gelände des Kloster St. Claren soll ein Bidungscampus entstehen.

Weißenfels/MZ. - Wenn in diesem Jahr die Planungen für den Bildungscampus, das Großprojekt des Landkreises in Weißenfels, voranschreiten, dann wird einer das mit besonders wachen Sinnen verfolgen: Olaf Brückner, der Vorsitzende des Bürgervereins Kloster St. Claren. Seit Jahren begleitet er ehrenamtlich die Forschungen rund um das Kloster am Rosalskyweg, das älteste Gebäude der Stadt.