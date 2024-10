Verein in Not erhält Geldspritze

Der Lützener Sportplatz an der Merseburger Straße ist in einem traurigen Zustand. Die einstige Weitsprunggrube im Vordergrund ist nur zu erahnen.

Lützen - 5.000 Euro an zusätzlicher Förderung bekommt der TSV Eintracht Lützen aus der Stadtkasse, wenn der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen der Empfehlung des Sozial-, Kultur-, Bildungs-, Sport- und Tourismusausschusses folgt. Dieser hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Finanzspritze ausgesprochen, dem Verein aber auch „Hausaufgaben“ mit auf den Weg gegeben.