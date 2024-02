Pfingstbrauch in Langendorf droht das Aus

Langendorf - In vielen Dörfern ist der Brauch nicht wegzudenken: Pünktlich zu Pfingsten ziehen die Pfingstgesellschaften von Haus zu Haus, verteilen junge Birken, Maien genannt, an die Einwohner. In Langendorf hat man die beliebte Tradition erst im vergangenen Jahr nach elf Jahren Pause wieder aufleben lassen - mit riesengroßer Resonanz unter den Einwohnern. Und nicht wenige freuen sich bereits auf das Spektakel zum diesjährigen Pfingstfest. Doch nun droht dem Brauchtum bereits wieder das Aus!