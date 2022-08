Vandalismus trübt Weißenfelser Bahnhofsfest

Weissenfels/MZ - Das Bahnhofsfest, welches am Samstag und Sonntag zum nunmehr dritten Mal in Weißenfels gefeiert wurde, wurde von einer Straftat überschattet. „Als wir Sonntagmorgen am Bahnhof angekommen sind, haben wir beschädigte Fenster und Glasscherben vorgefunden“, sagt Hagen Kalweit, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Weißenfelser Eisenbahnfreunde, mit einem Kopfschütteln.