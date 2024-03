In Lützen im Burgenlandkreis ist in der Nacht zu Freitag ein Motorrad gestohlen worden. Wo sich die Straftat genau ereignet hat.

Lützen/MZ - In der Martzschstraße in Lützen ist in der Nacht zu Freitag ein Motorrad gestohlen worden. Die Maschine stand vor dem Grundstück des Besitzers. Am Morgen bemerkte dieser, dass das Fahrzeug weg ist und erstattete Anzeige, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Nach dem Motorrad wird nun gefahndet.