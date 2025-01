Unbekannte Täter sind in einen in Weißenfels abgestellten Kleintransporter eingedrungen und haben mehrere Teile des Fahrzeugs gestohlen. Welchen Wert die Beute laut Polizei hat.

Unbekannte Diebe schlachten Kleintransporter in Weißenfels aus

Nach einem Einbruch in einen Kleintransporter in Weißenfels ermittelt nun die Polizei im Burgenlandkreis.

Weißenfels/MZ - Das Lenkrad, die Mittelkonsole und den Fahrersitz haben unbekannte Täter aus einem Kleintransporter gestohlen, der auf einem Parkplatz in der Naumburger Straße in Weißenfels abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, teilt das Polizeirevier mit. Den Angaben zufolge hatte ein Mann in der Nacht zu Dienstag das aufgebrochene Fahrzeug festgestellt und die Beamten alarmiert. Die Kripo ermittelt.