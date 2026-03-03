Den besonderen Ort im Zentrum gibt es seit mehr als zehn Jahren. Auf welches Angebot die Leiterin großen Wert legt.

Treffpunkt in Weißenfels - Was das Citypastoral vor Ostern vor hat

Citypastoral-Leiterin Anne Beck zeigt Arbeiten, die im Zeichenzirkel für Kinder und Jugendliche entstaanden sind.

Weißenfels/MZ. - Sitzmöbel, zusammengesetzt aus Europaletten, harte Holzstühle erinnern an das ehemalige Union-Filmtheater in der Jüdenstraße, bunte Schirme an das Streetfoodfestival auf dem Weißenfelser Boulevard. Der Treffpunkt Citypastoral ist ein besonderer Ort im Zentrum der Stadt.