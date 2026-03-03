weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Weißenfelser Innenstadt: Treffpunkt in Weißenfels - Was das Citypastoral vor Ostern vor hat

Den besonderen Ort im Zentrum gibt es seit mehr als zehn Jahren. Auf welches Angebot die Leiterin großen Wert legt.

Von Andreas Richter 03.03.2026, 14:00
Citypastoral-Leiterin Anne Beck zeigt Arbeiten, die im Zeichenzirkel für Kinder und Jugendliche entstaanden sind.
Citypastoral-Leiterin Anne Beck zeigt Arbeiten, die im Zeichenzirkel für Kinder und Jugendliche entstaanden sind. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Sitzmöbel, zusammengesetzt aus Europaletten, harte Holzstühle erinnern an das ehemalige Union-Filmtheater in der Jüdenstraße, bunte Schirme an das Streetfoodfestival auf dem Weißenfelser Boulevard. Der Treffpunkt Citypastoral ist ein besonderer Ort im Zentrum der Stadt.