Weißenfelser Innenstadt Treffpunkt in Weißenfels - Was das Citypastoral vor Ostern vor hat
Den besonderen Ort im Zentrum gibt es seit mehr als zehn Jahren. Auf welches Angebot die Leiterin großen Wert legt.
03.03.2026, 14:00
Weißenfels/MZ. - Sitzmöbel, zusammengesetzt aus Europaletten, harte Holzstühle erinnern an das ehemalige Union-Filmtheater in der Jüdenstraße, bunte Schirme an das Streetfoodfestival auf dem Weißenfelser Boulevard. Der Treffpunkt Citypastoral ist ein besonderer Ort im Zentrum der Stadt.