Hallenfußball im Burgenlandkreis Traditionsturnier kehrt zurück: Rot-Weiß Weißenfels fiebert Stadtwerke-Cup entgegen

Am Wochenende findet erstmals seit 2019 wieder der Stadtwerke-Cup in der Weißenfelser Stadthalle statt. Was Besucher des Fußball-Spektakels erwartet und wer alles dabei ist.