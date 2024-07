Weißenfels/Naumburg. - Ein junger Feuerwehrmann ist unter den Opfern des schweren Verkehrsunfalls mit drei Toten bei Naumburg. Der 21-Jährige sei ehrenamtliches Mitglied der Ortsfeuerwehr Leißling gewesen, teilte der Weißenfelser Stadtwehrleiter Sebastian Busch mit.

Die Nachricht sei ein Schock gewesen. Es habe sich um einen engagierten Kameraden gehandelt, so der Wehrleiter. Am Mittwochabend soll es eine Trauerandacht in der Kirche Schönburg geben.

Drei Todesopfer bei Unfall nach Kirschfest in Naumburg

Bei dem Unfall in der Nacht zu Montag, der sich nach einem Besuch des Naumburger Kirschfestes ereignete, kamen drei junge Menschen ums Leben. Neben dem 21-Jährigen auch zwei Frauen im Alter von 19 Jahren.

Die Staatsanwaltschaft hat unter anderem Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den 43 Jahre alten Fahrer eingeleitet. Bei ihm wurde Alkohol im strafrechtlichen Rahmen im Blut festgestellt.

Die insgesamt fünf Verunglückten kamen vom Kirschfest in Naumburg.