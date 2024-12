Die meisten Menschen blicken derzeit auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Thomas Müller aus Teuchern denkt hingegen bereits an das kommende Frühjahr. Genauer gesagt, an die Rückkehr der Störche aus Afrika in unsere hiesigen Gefilde. Und dafür hat er jetzt ganz konkrete Vorbereitungen getroffen. Mit etwas Glück soll sich nämlich im kommenden Jahr ein Storchenpaar in Teuchern ansiedeln.

