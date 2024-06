Am Montag brach eine Gruppe Teucherner Bürger nach Saint-Jean-Bonnefonds in Frankreich zum städtepartnerschaftlichen Austausch auf. Warum das Thema Strukturwandel diesmal im Mittelpunkt steht.

Am Montag legte dieTeucherner Reisegruppe auf der Fahrt einen Zwischenstopp im elsässischen Mulhouse ein und besuchte dort eine Weinverkostung.

Teuchern - „Bon Voyage - gute Reise“, hieß es am Montagmorgen für 30 Einwohner aus Teuchern. Sie starteten mit dem Bus zum städtepartnerschaftlichen Austausch nach Saint-Jean-Bonnefonds (bei Saint-Etienne) in Frankreich, wobei bei der 1.500 Kilometer-Tour eine Übernachtung in Mulhouse vorgesehen ist.