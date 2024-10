Weissenfels/Zeitz/MZ. - Der Burgenlandkreis und seine Gemeinden mit Ausnahme Teucherns haben eine Kooperation mit den beiden hiesigen Frauenschutzhäusern in Weißenfels und Zeitz beziehungsweise deren Trägern, dem Weißenfelser Frauenhausverein und der Ambu Life gGmbH, geschlossen. Ab Beginn des kommenden Jahres bekommen die Einrichtungen dadurch vom Kreis pro Jahr und Platz, den sie für Frauen vorhalten, 5.000 Euro. „Voraussetzung dafür ist, dass auch das Land Sachsen-Anhalt die entsprechende Zahl an Frauenschutzplätzen in seiner Förderung berücksichtigt“, so die Kreisverwaltung. Sollten ungedeckte Kosten bleiben, so würden diese von den Gemeinden übernommen.

