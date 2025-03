Nach anhaltendem Bürgerprotest lehnt der Stadtrat einen Beitritt zum Zweckverband für das Großgewerbegebiet an der A 9 ab. Auch ein Kompromiss findet keine Mehrheit.

Teuchern lehnt Großgewerbegebiet an A 9 ab

Teuchern - Die Städte Weißenfels, Hohenmölsen, Lützen und der Burgenlandkreis werden das geplante Interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet (Ikig) an der A 9 ohne die Gemeinde Teuchern entwickeln müssen. Den Beitritt zu eben jenem Zweckverband, der das Großgewerbegebiet auf den Weg bringen soll, hat der Teucherner Stadtrat am Donnerstagabend in einer Sondersitzung mehrheitlich abgelehnt.